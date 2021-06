Durante bebedeira, vítima fica com faca encravada no pescoço

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Silvestre tinha 45 anos e morreu com várias facadas. PM prendeu acusado que confessou o crime e apontou onde escondeu as roupas sujas com sangue da vítima

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais militares do interior do Amapá conseguiram prender um homem acusado de matar um colega durante uma bebedeira no município de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá. Na briga, a vítima ficou com uma faca de caça encravada no pescoço.

Silvestre Sales da Silva, de 45 anos, morreu com facadas no abdômen, tórax e pescoço. O homicídio ocorreu na casa dele, na madrugada desta quarta-feira (2), no Bairro Açaizal. A PM, que foi avisada por moradores por volta das 3h40min, informou que a briga foi motivada pelo estado de embriaguez da vítima e do assassino, João Antônio de Freitas, de 31 anos. Os dois teriam se desentendido por motivo fútil.

Depois do crime, o acusado fugiu para o Bairro Nova Colina, que é vizinho ao Açaizal, e tentou fugir por uma área de mata quando viu a chegada dos policiais. No entanto, o criminoso foi cercado pela equipe da PM que se dividiu em dois grupos para cercá-lo e surpreendê-lo.

“Enquanto estávamos fazendo as buscas recebemos a informação de que o acusado chegou na casa da mãe dele ensanguentando. Pegamos ele entrando numa área de mata tentando fugir quando percebeu a chegada da nossa equipe”, explicou o capitão César, comandante da 2ª Companhia do 7º BPM, em Pedra Branca.

Ao ser preso, João confessou o crime e mostrou aos policiais onde escondeu as roupas sujas com sangue da vítima. Ele foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia.

A PM informou que ele já tinha uma passagem por roubo.