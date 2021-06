Durante entrega de coletes, Furlan fala em armar Guarda Municipal

Segundo prefeito de Macapá, a administração municipal está se preparando para que os guardas possam atuar armados.

Por RODRIGO ÍNDIO

Assim como outros servidores da Guarda Municipal de Macapá, o inspetor Edinaldo Anjos dos Santos, coloca a vida em risco diariamente para colaborar com a segurança da população e manter a ordem pública.

Tem duas décadas de atuação e, há uns três anos, passou por um susto. Durante uma ocorrência, onde perseguia um cidadão que estava infringindo regras de trânsito, a viatura onde ele estava foi atingida com tiros efetuados pelo suspeito em fuga. Santos foi ferido com um tiro de raspão.

“Foi no bairro do Trem, nas proximidades da praça da Conceição. Foi um risco imenso. Por intervenção divina não aconteceu o pior. Desde lá tivemos ainda mais cautela com serviços ostensivos por falta de equipamentos de segurança. Agora tenho certeza que vai melhorar mais”, disse.

O otimismo é devido à tropa ter recebido, na manhã desta sexta-feira (11), 170 novos coletes balísticos da Prefeitura de Macapá. Os materiais custaram R$ 289 mil ao tesouro municipal.

Para a guarda Danielle Duarte, há 13 anos na corporação, a entrega traz um pouco mais de segurança para os profissionais no trabalho desenvolvido.

“Estamos de praças a UBS’s. Com a crescente alta da criminalidade na cidade, nós não temos armas letais e eles [bandidos] sim. Então quando se tem um meio da gente se proteger um pouco mais, é bem importante para resguardamos a população e voltar para a nossa família”, comentou.

Recentemente a Guarda Municipal passou a integrar o grupo de operações do Sistema de Defesa Social do Amapá. Durante a entrega dos coletes, o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania) defendeu que os guardas municipais usem armamento.

“A prefeitura já estuda a implementação de armamentos para a corporação. Existe a decisão pacificada que a guarda pode portar armamento e a prefeitura está se estruturando para isso. Temos ainda um termo de cooperação com a PRF, aguardamos até o final do mês o recebimento de 4 viaturas”, detalhou Furlan.

Ele disse ainda que vai solicitar a Câmara Municipal de Macapá a reforma 084, que trata do plano de cargos e carreiras e aposentarias e, posteriormente realizar um concurso público para a pasta. A Guarda Municipal de Macapá conta com 522 homens e mulheres em seu efetivo atualmente.