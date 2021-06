Edital oferta 3 mil vagas de cursos técnicos no Amapá

As oportunidades estão distribuídas em oito centros profissionalizantes localizados em Macapá e Santana.

Compartilhamentos

Mais de 3 mil vagas de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) foram abertas pelo Governo do Amapá. As oportunidades estão distribuídas em oito centros profissionalizantes localizados em Macapá e Santana.

As 3.004 vagas estão distribuídas em 42 cursos técnicos e 32 cursos FIC, das áreas de administração, agroecologia, artes visuais, artesanato, imagem, fotografia, línguas, jurídica, eventos, comércio, pesca, vídeo, saúde e outros.

As vagas são do programa Profissionaliza Amapá, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed).

VEJA O EDITAL

As inscrições já estão abertas – iniciaram no último sábado (12) e prosseguem até a próxima quarta-feira (16). Serão realizadas exclusivamente pela internet, através do portal www.processoseletivo.ap.gov.br.

Locais

Em Macapá as ofertas são para os centros: Graziela Reis de Souza; Walkíria Lima; Cândido Portinari; Josinete Oliveira Barroso (Cepajob); Danielle Mitterrand e Franco Amapaense. Em Santana, os centros ofertantes são: Maria Salomé Gomes Sares; e o Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá (CIFPA).