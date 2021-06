Em 9 municípios, 34,6 mil famílias já receberam alimentos do ‘Comida em Casa’

Alimentos foram entregues a 18 entidades sociais

Mais de 34,6 mil famílias em 9 municípios já receberam cestas de alimentos do ‘Comida em Casa’, programa do governo do Estado voltado a famílias afetadas pela pandemia de covid-19. No domingo (28), mais de 300 famílias do município de Amapá receberam os alimentos por meio de 18 entidades de assistência.

As cestas são destinadas a pequenos produtores, parteiras, agricultores como Moacyr Leão, que sentiu o impacto nas vendas dos produtos.

“A pandemia parou o mundo e afetou a todos. Com a gente não foi diferente, atrapalhou as vendas, então essa cesta vai nos ajudar a suprir nossas necessidades”, avaliou.

As cestas possuem 43 itens, como arroz, feijão, óleo, leite em pó, macarrão, açúcar, café e farinha numa quantidade que pode atender uma pequena família por até 45 dias, segundo a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (Sims).