Em Amapá, Davi anuncia R$ 4 milhões para pavimentação

Senador fez uma prestação de contas dos R$ 30 milhões liberados para o município desde 2018

O senador Davi Alcolumbre (DEM) anunciou, no domingo (27), a liberação de R$ 4 milhões para a pavimentação do município de Amapá, cidade a 300 km de Macapá. Foi durante evento do governo do Estado para a entrega de alimentos a mais de 300 famílias.

Antes do anúncio, o senador, o governador Waldez Góes (PDT) e o prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, além de deputados federais, visitaram as obras de construção da Ponte Meruoca sobre o Rio Amapazinho, obra executada com recursos do BNDES.

Na Câmara de Vereadores de Amapá, o governador e o senador assinaram convênio com a prefeitura para pavimentação em bloquetes com os recursos anunciados de R$ 4 milhões.

O senador lembrou que desde 2018, dos R$ 30 milhões articulados por ele para a cidade de Amapá, R$ 7,8 milhões foram para infraestrutura, R$ 10 milhões para pavimentação, R$ 5,6 milhões destinados à educação e R$ 1 milhão para a saúde, entre outras áreas como assistência social.

No evento de domingo, estavam presentes os prefeitos do Jari, Márcio Serrão; de Vitória, Ari Duarte; Pedra Branca, Betty Pelaes; Porto Grande, Bessa; Ferreira Gomes, Divino Rocha; Itaubal, José Serafim; Tartarugalzinho, Bruno Mineiro; Cutias, Professor Amanajás; Calçoene, Reinaldo Barros.