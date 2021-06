Em sacada de hotel, empresário dispara contra táxi

NO CENTO DE MACAPÁ

Táxi parado em frente ao Ciosp: empresário alegou que estava sendo ameaçado pelo passageiro do táxi

Por OLHO DE BOTO

Um empresário do ramo de farmácia foi preso por uma equipe do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na manhã deste domingo (27), após disparar dois tiros em direção a um táxi.

O crime ocorreu por volta de 6h40min, na Rua Jovino Dinoá, na região central de Macapá, em um hotel. O alvo do atirador, segundo apuração da polícia, seria o passageiro que estava ao lado do taxista, mas ninguém ficou ferido.

Os tiros, disparados da sacada de um dos apartamentos, acertaram a janela da porta direita do veículo. O taxista fugiu do local e aguardou a chegada da PM.

Quando os policiais chegaram, foram direto ao apartamento onde o empresário reside. De acordo com a ocorrência, ele chegou a abrir a porta com a arma na mão, mas obedeceu imediatamente a ordem para soltar a pistola e se render. Ele foi identificado como Gesiel Pinheiro Meireles, de 43 anos.

A arma utilizada pelo empresário, uma pistola calibre 9mm, foi apreendida e pertence a um policial civil. Ela teria sido comprada numa boca de fumo.

Na delegacia, o empresário alegou que o passageiro do táxi vende drogas e estaria lhe fazendo ameaças. Já o passageiro disse que o empresário sofre de problemas psicológicos causados pelo uso de drogas, e foi ao hotel para receber dinheiro que lhe devia. O passageiro alegou também que tinha recebido uma ligação do empresário, momentos antes, pedindo que ele passasse no hotel.

O empresário, o taxista e o passageiro foram apresentados na delegacia e a polícia ainda apura o caso.