Em Tartarugalzinho, plano incentiva produção em comunidades agrícolas

Mais de 200 famílias de agricultores terão apoio para produzir frutas e macaxeira

Por SELES NAFES

Mais de 200 famílias de agricultores de Tartarugalzinho, município a 232 km de Macapá, foram incluídos no Plano de Incentivo e Desenvolvimento da Agricultura Familiar. A prefeitura viabilizou máquinas, recursos e fez parceria com o Sebrae para qualificar os produtores.

O plano criado pelo prefeito Bruno Mineiro (DEM) vai estimular a produção de frutas a macaxeira nas comunidades de Itaubal, Nova Vida, Cedro, Bom Jesus, Entre Rios, Limão, Assentamento do Aporema, Janary I e II.

Além das máquinas de arado, os produtores também terão calcário e insumos para deixar a terra preparada para o plantio.

“O plano visa fortalecer as ações desenvolvidas pelos agricultores familiares, em toda a cadeia produtiva, e inicialmente ocorrerá na comunidade do Cedro, sendo aos poucos estendida para demais áreas produtoras rurais”, explicou o prefeito Bruno Mineiro, durante o lançamento do programa na comunidade do Cedro.

O evento de lançamento contou com a participação da diretoria do Sebrae, entre eles o presidente Iraçú Colares, que foi o primeiro prefeito de Tartarugalzinho.

O Sebrae atuou no município com a realização de cursos e palestras para os agricultores que receberam certificados de participação, além de terem sido atendidos com a abertura de registros de microempreendedor individual (MEI).

Ficou definida a participação do município no programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, que será lançado ainda em junho.