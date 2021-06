Em um ano, Centro Covid HU deu alta a 1,5 mil pacientes

Localizada na zona sul de Macapá, unidade é a principal referência do Amapá no atendimento de casos graves de covid-19.

Neste domingo (6), o Centro Covid-HU, localizado na zona sul de Macapá, completa um ano de funcionamento. A unidade é a principal referência do Amapá no atendimento de casos graves de covid-19.

Neste tempo, apesar de muitas baixas, o hospital comemora a recuperação de 1.500 mil pacientes como o número mais expressivo positivamente.

O espaço pertence à Universidade Federal do Amapá (Unifap) e foi cedido ao Governo do Amapá com a articulação senador Davi Alcolumbre (DEM). O funcionamento da unidade e o pagamento dos trabalhadores são custeados pelo Governo do Amapá.

Atualmente 1.134 colaboradores entre equipes médica, de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, laboratório, limpeza e alimentação trabalham para os pacientes retornarem para casa curados da doença.

Quando foi inaugurada, a unidade tinha 25 leitos de clínica médica adulto, 15 de UTI, 6 leitos pediátricos e 4 leitos direcionados para atendimento à pacientes indígenas. Hoje, comporta 195 dos 389 leitos direcionados para atendimento a covid-19 da rede estadual de saúde. Destes 195 leitos, 110 são clínicos e 85 de UTI.

A unidade oferece atendimentos psicológicos e terapêuticos para servidores e pacientes. Em fevereiro de 2021, foi inaugurada a Sala de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (PICS) Marlúcia Gomes Gonçalves Roza. No espaço, é ofertado tratamento terapêutico para prevenir e melhorar as condições psicológicas dos pacientes e profissionais.

Eles participam de atividades com pinturas, jogos, roda de conversa, musicoterapia, fisioterapia, cinemoterapia, entre outros trabalhos desenvolvidos pela equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros e fonoaudiólogos.

Foto de capa: Arquivo/SN