Empregada que torturava menina autista vai cumprir pena em casa

Fernanda Madureira Carvalho Belo foi capturada no Bairro Vale Verde, zona sul de Macapá, para ser apresentada ao sistema penitenciário.

Por OLHO DE BOTO

A Divisão de Capturas da Polícia Civil do Amapá apresentou ao sistema carcerário, nesta quarta-feira (16), uma mulher condenada por espancar, torturar e cometer vários tipos de abusos contra uma menina autista, de apenas 3 anos. O caso ocorreu no ano de 2015, mas só agora saiu a sentença. A vítima atualmente tem 9 anos de idade.

Fernanda Madureira Carvalho Belo, de 27 anos, foi condenada a 3 anos e 8 meses pelo crime de tortura. Ela foi capturada nesta manhã na sua casa, no Bairro Vale Verde, Distrito de Fazendinha, na zona sul de Macapá.

À época, o crime foi apurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca). Além de Fernanda, que trabalhava na casa da vítima como empregada doméstica, há ainda outra ré no processo, que não teve o nome revelado pela polícia: a babá da criança. Ela ainda não foi julgada.

De acordo com o delegado Fábio Araújo, Diretor de Polícia Especializada (DPE), os pais foram alertados das agressões por uma professora da vítima, que percebeu mudanças no comportamento da criança. A convivência com a violência imposta pelas duas mulheres tornou o comportamento da criança agressivo. Ela passou a bater em colegas da escola e a chamar palavrões.

A irmã mais velha, de 8 anos de idade à época, também já tinha levantado a desconfiança, quando flagrou a empregada ofendendo a criança com palavras obscenas.

Os pais, então, instalaram câmeras escondidas no imóvel. Os equipamentos flagraram as duas funcionárias agredindo ao mesmo tempo a menina, no domingo de carnaval de 2015. As cenas eram fortes: a criança era espancada com tapas no rosto, puxões de cabelo, pontapés e até com pancadas usando um tablet e sandálias para atingir o rosto da vítima.

A menina era agredida em vários horários, durante o banho, durante refeições. A babá e a empregada também ensinavam pornografias à menina e a induziam ela a praticar masturbação.

“Essa condenação é recente. Nós soubemos que ela e uma coautora agrediram várias vezes uma criança especial, que tinha autismo. Ela era a empregada da casa e a coautora nas agressões era a babá”, complementou o delegado.

Regime domiciliar

Apesar de todo o histórico de agressões, Fernanda Não ficará na cadeia. A Vara de Execuções Penais de Macapá decidiu que ela cumprirá a pena em regime domiciliar. Por isto, a apresentação dela feita pela polícia no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio que fica na zona oeste de Macapá, foi uma mera formalidade.

O sistema penitenciário vai providenciar os trâmites para que ela cumpra a ordem de condenação da justiça em casa.