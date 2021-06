Escolas militares do Amapá aprovam 34 estudantes em universidades públicas

Modelo de gestão compartilhada com instituições militares no Amapá atende, atualmente, cerca de 5 mil estudantes

Através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as escolas estaduais Antônio Messias, Igarapé da Fortaleza e Risalva Freitas do Amaral, aprovaram, juntas 34 estudantes do ensino médio em universidades públicas em 2021.

Elas são do modelo de ensino militar – em gestão compartilhada com a Secretaria Estadual de Educação –, gerenciadas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Um deles que comemora o acesso à graduação é Valfredo Assis Furtado Neto Carvalho, 19 anos. Aluno da escola Antônio Messias (PM), no bairro Zerão, periferia da zona sul de Macapá, foi aprovado no curso de Licenciatura em Química, da Universidade do Estado do Amapá (Ueap).

Ao ser aprovado, ele reconheceu a importância do modelo para o foco nos estudos e sucesso no vestibular.

“Lá eu aprendi a ter disciplina e, graças a eles e a minha dedicação, eu posso comemorar essa aprovação e dar orgulho para minha família”, comemorou o estudante.

O modelo de gestão compartilhada com instituições militares no Amapá atende, atualmente, cerca de 5 mil estudantes em cinco escolas com a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Exército Brasileiro, em Macapá, Santana e Oiapoque.