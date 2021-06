Esposa denuncia marido por abuso da sobrinha de 12 anos

NORTE DO AMAPÁ

Menina contou que foi acariciada pelo tio

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amapá, nesta quinta-feira (10), acusado pela própria esposa de abusar da sobrinha de 12 anos. O crime teria ocorrido no Bairro Paraíso, na cidade de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, por volta de 10h, a menina compareceu no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do município na companhia da mãe e da tia. Mesmo muito abalada, a garota contou a história.

“Ela relatou que há cerca de uma hora teria sofrido abuso sexual do tio dela que conta com 37 anos de idade. A adolescente relatou que estava em casa sozinha na companhia de um irmão um ano de idade enquanto a mãe dela e a tia teriam saído para o hospital”, detalhou o delegado.

Rodrigues disse ainda que o próprio infrator teria levado a cunhada e a companheira à unidade de saúde. Depois disso, ele teria retornado para casa para supostamente buscar um celular que a esposa tinha esquecido. Foi o momento oportuno para agir contra a integridade da menina.

“Se dirigiu até o quarto onde a adolescente estava e a abraçou, se deitou do lado dela, em seguida teria acariciado a adolescente nos seios e na região da genitália. A adolescente pediu para que ele parasse e o tio pediu para que ela não contasse para ninguém”, descreveu o delegado.

No entanto, quando a mãe e a tia da vítima retornaram ela relatou tudo. A esposa do suposto estuprador colaborou, inclusive, para indicar o possível paradeiro dele.

O suspeito foi encontrado na orla de Oiaoque e foi preso em flagrante. Ele ainda será encaminhado para audiência de custódia, e foi autuado pelo crime de estupro consumado.