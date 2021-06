Estado cede terreno para prefeitura construir UBS no Macapaba

Conjunto habitacional na zona norte de Macapá tem mais de 20 mil moradores.

Compartilhamentos

O Estado cedeu ao Município de Macapá um terreno destinado à construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) dentro do conjunto habitacional Macapaba, onde moram mais de 20 mil pessoas, na zona norte da capital. A obra deve ser feita com recursos federais, emenda parlamentar e contrapartida do município.

O termo de cessão à prefeitura foi assinado pelo governador Waldez Góes (PDT) na sexta-feira (4). O terreno fica localizado na área do Macapaba 1.

Segundo o governador, o habitacional Macapaba tem dedicação governo do Estado, prefeitura e bancada federal, atendendo os moradores com segurança, saúde e educação.

“Já construímos uma creche no habitacional e repassamos ao Município. Já fizemos também duas escolas, uma unidade da Polícia Militar, além de outras duas unidades, uma da Policia Civil e outra do Corpo de Bombeiros, que ainda vamos inaugurar. Agora, com a construção de uma UBS por parte da prefeitura, dispomos dos serviços prioritários, como saúde, educação e segurança pública para atender aos mais de 20 mil habitantes que moram no Macapaba”, explicou Góes.

Inicialmente o termo de cessão tem duração de 20 anos. Paralelo a isso, o Governo do Amapá continuará com as tratativas para o processo de doação da área em definitivo para o município de Macapá. Pelo projeto de construção, a UBS terá 15 ambientes.

Capa: Arquivo/SN