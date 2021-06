Estado prepara retorno de aulas presenciais

Com mais vacinas contra covid-19, o Governo do Amapá planeja volta às escolas para o segundo semestre de 2021.

A volta às aulas presenciais na rede estadual de ensino começou a ser planejada pelo Governo do Amapá para o segundo semestre de 2021. A possibilidade do retorno às escolas ficou mais próxima com o aumento da quantidade de vacinas contra a covid-19 que o estado tem recebido nas últimas semanas.

Agora, segundo o governo estadual, é possível avançar na imunização dos profissionais da educação. As 16 prefeituras do Amapá estão autorizadas a vacinar professores, merendeiras e demais trabalhadores desse setor. O retorno só acontecerá quando todos os profissionais estiverem imunizados.

“Estamos falando de uma expectativa de pelo menos mais 60 dias. Não existe a possibilidade de retorno às aulas presenciais sem que todos que compõe a comunidade escolar estejam seguros, mas é nosso objetivo – e dos professores, pais, alunos e demais profissionais da educação – que tudo volte à normalidade o quanto antes”, prevê o governador Waldez Góes.

A Secretaria de Estado de Educação (Seed) vai reunir, de 1º até 25 de junho – período em que os estudantes estarão de férias do ensino remoto – diretores, secretários e coordenadores pedagógicos para elaboração de um Plano de Ação estratégico para a rede de ensino médio.

Também estão sendo feitas revisões nas estruturas das escolas e convite para pais e responsáveis fazerem visita monitorada nas unidades de ensino, segundo a Seed.