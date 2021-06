Estagiários de saúde reclamam por vacinação

Representantes do Centro Acadêmico de Medicina (Camed) da Universidade Federal do Amapá afirmaram que tiveram muita paciência e aguardaram meses de promessas.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Acadêmicos dos cursos de saúde da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e de outras instituições, que atuaram como voluntários na campanha de vacinação contra a covid-19, reclamam que ainda não foram imunizados e estão expostos ao perigo de contágio diariamente.

Representantes do Centro Acadêmico de Medicina (Camed) procuraram o Portal SelesNafes.com para afirmar que tiveram muita paciência e aguardaram meses de promessas, mas que até o momento, somente no curso de medicina, há 120 alunos que não receberam nem a primeira dose da vacinação.

O Camed esclarece não se tratar de nenhum pedido de regalia.

“A Unifap já aprovou o retorno no formato híbrido e já estamos cumprindo estágios obrigatórios em várias UBSs, hospitais e centros especializados. Devido a isso, devemos ser vacinados, por estarmos como prioridade dentro do Plano Nacional de Imunização, por conta da exposição que é igual a de um profissional da saúde. No entanto, os diálogos com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela vacinação, não vem fluindo bem. Já estamos no terceiro mês de promessas não cumpridas”, reclamou uma representante dos acadêmicos.

O Camed utiliza como exemplo os estagiários dos cursos de arquitetura e engenharias que, nos últimos dias, receberam a primeira dose. Generosa e solidariamente, os estudantes da saúde comemoram o feito, no entanto, aguardam que isso se estenda para os cursos da saúde, com óbvio nível maior de exposição ao contágio da covid-19.

Outros estudantes de enfermagem e farmácia, tanto da Unifap quanto de outras instituições, não teriam, também, recebido a vacinação.

O portal SelesNafes.com conversou a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Macapá. O departamento afirmou que os estudantes em campos de estágio já foram vacinados e que seriam os acadêmicos dos semestres iniciais que estariam realizando o pleito de agora.

A informação foi refutada pela direção do Camed, que afirmou que os estágios em campo dos cursos de saúde, iniciam-se desde o começo do curso.

A questão segue posta e o Camed promete seguir mobilizando-se até conseguir a sensibilidade da PMM.