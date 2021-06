Estudante da rede pública do Amapá é aprovado em 5 universidades federais

Uma das aprovações foi no Curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá.

A dedicação do estudante Alessandro Soares, de 18 anos, rendeu cinco aprovações em vestibulares pelo Brasil. A última, a qual ele pretende efetivar a sua matrícula, foi no Curso de Medicina, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), resultado divulgado na última sexta-feira (18).

Aluno da Escola Estadual Augusto dos Anjos, da zona norte de Macapá, ele já havia sido aprovado em outras quatro instituições públicas de ensino superior: Engenharia Civil no Instituto Federal do Amapá (Ifap); Engenharia Naval na Universidade Federal do Pará (Ufpa); Engenharia Nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal de Brasília (UNB).

“Meus pais não tiveram como cursar o ensino superior, mas agora terão um filho médico. Sempre foi meu sonho dar esse orgulho para eles. O mérito da minha aprovação eu devo muito aos dois”, orgulha-se o estudante.

A rotina de estudos do Alessandro, mesmo com a pandemia, era bem intensa. Pela manhã, ele focava nas atividades online da escola, e nos demais turnos, revisava as matérias que encontrava mais dúvidas.

Foto: Arquivo Pessoal