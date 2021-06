Ex-detento é executado com 2 tiros na cabeça

Crime ocorreu no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento foi morto a tiros na noite deste domingo (6), por volta de 23h, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Janary Nunes, no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Militares do 2º Batalhão isolaram a cena do crime para o trabalho da Polícia Científica (Politec). O Bope também esteve no local coletando informações. A perícia confirmou 4 perfurações de tiro no corpo de Rafael Lopes da Silva, de 26 anos, sendo dois tiros na cabeça e outros dois no tórax.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, da Homicídios, que assumiu o caso, Rafael Lopes cumpriu pena por roubo e furto no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio nazona oeste de Macapá.

Ainda não há muitas informações sobre a dinâmica do crime, os autores e a motivação. Ferraz disse que os investigadores tentam catalogar imagens de câmeras de segurança nos arredores do homicídio.

Contudo, o tenente João Gomes, do 2º Batalhão, informou ao Portal SelesNafes.com que há alguns dias, a casa de um irmão da vítima, que é policial militar, foi invadida por homens armados. Eles estavam atrás do ex-detento.

O policial irmão de Rafael chegou a entrar em luta corporal com um deles, que conseguiram escapar momentaneamente, mas foram presos em seguida por policiais do 2º Batalhão.





“Não temos certeza da motivação, mas provavelmente tem a ver com a vida pregressa da vítima. A Polícia Civil vai investigar. O certo é que ele já estava sendo ameaçado, já tinham tentado contra vida dele e, infelizmente, esta noite, conseguiram consumar a morte dele”, ponderou o tenente.