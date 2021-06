Exército espera estiagem para iniciar construção da BR-156 Sul

Essa e outras informações foram repassadas pelo diretor nacional do Dnit a representantes da bancada federal do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Exército começará o trabalho no trecho Sul da BR-156 construindo infraestrutura de drenagem e terraplanagem. A informação foi repassada pela direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a representantes da bancada federal do Amapá, em reunião em Brasília.

Participaram do encontro o senador Lucas Barreto (PSD) e os deputados Acácio Favacho (Pros) e Aline Gurgel (PRB), coordenada da bancada, além do vice-governador Jaime Nunes (Pros).

A ordem de serviço foi dada no início do mês, e o 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC) já mobilizou o canteiro de obras e começou a estocar material que será usado. A entrada do Exército na rodovia foi articulada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), e as primeiras máquinas chegaram no fim de maio. A ideia é esperar o início da estiagem e avançar com a construção de bueiros, sistemas de drenagem e terraplanagem para entregar o lote (40 km), em 2022, asfaltado e sinalizado, a partir do KM-21 (BR-210) em direção a Laranjal do Jari.

O diretor do Dnit, general Santos Filho, informou ainda que já foram contratados 240 quilômetros de projeto executivo para o trecho sul, além do anteprojeto da Ponte sobre o Rio Jari, na divisa com o Pará.

Sobre o trecho norte, o general informou que, até 2019, os trechos terrosos da BR-156/AP não contavam com nenhum projeto executivo. Mais de 100 km de projetos teriam sido aprovados na atual gestão.

Na próxima semana, o Dnit informou que começará a construção de pontes e estocagem de insumos para pavimentação do Lote 2, entre Calçoene e Oiapoque. A meta é entregar 10 quilômetros de asfalto, ainda neste ano.