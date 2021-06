Exército prepara Operação Cabo Orange no Amapá

A Brigada 22ª de Macapá fez exercício para verificar a prontidão da tropa para a ação que ocorrerá na fronteira no Amapá.

O Exército Brasileiro intensificou a preparação da Operação Cabo Orange, realizada no litoral e faixa de fronteira do Amapá com objetivo de reprimir delitos ambientais e crimes como contrabando, tráfico de armas, drogas e pessoas, pesca e garimpagem ilegais, e pistas de pouso clandestinas – além aumentar a presença das forças Armadas e de Segurança Pública na região.

A ação, que é coordenada pelo Exército, tem a participação de órgãos federais e estaduais de segurança pública e de fiscalização.

Na semana passada, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada no Amapá, realizou exercício para conferir os últimos detalhes da prontidão da tropa e da logística a ser empregada na operação.

A atividade contou com a participação de organizações militares das guarnições de Macapá (AP), Belém (PA) e Marabá (PA).

As principais ações previstas são de revistas a embarcações, veículos e pessoas, rastreamento de garimpos ilegais. Para isso, devem ser empregadas dezenas de viaturas, embarcações e aeronaves. Para controlar as ações, postos de comando devem ser montados em Clevelândia do Norte e em outro local, possivelmente no Amapá.

O Exército deve receber apoio das Polícias Civil e Militar do Amapá, Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal e Ibama, entre outros.