Expedição do Amapá chega a Gurupá

A cidade tem sítios arqueológicos com resquícios de habitantes que migraram do Amapá há mais de 1,2 anos

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu do Amapá sob comando do jornalista Olímpio Guarany, relembra o primeiro navegador a cruzar o rio Amazonas, Vicente Pinzón. Depois de passar por um emaranhado de furos, o veleiro Kûara chega à histórica Gurupá (PA), cidade que foi visitada por Pedro Teixeira quando ele voltou de Quito, no Equador, destino final da expedição que partiu de Macapá. No Forte de Gurupá, Olímpio desvenda a origem de Gurupá, que está diretamente ligada ao Amapá. Acompanhe acima no Episódio 13 do Diário de Bordo.