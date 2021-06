Equipe do jornalista Olímpio Guarani não resistiu à coalhada de búfala

A caminho de Almeirim (PA), a Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá comandada pelo jornalista Olímpio Guarani, pernoita no Rio Paraná das Velhas, e é bem recebida por um morador que decide mostrar uma rotina bem comum na região: a criação de búfalos. A equipe não resistiu à coalhada de búfala com farinha. Assista no episódio 14 do Diário de Bordo.