Expedição do Amapá encontra torres gigantes e o fenômeno das ‘terras caídas’

Acompanhe mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá, continua subindo o Rio Amazonas. Neste 15º episódio do diário de bordo, a equipe do veleiro Kûara passa por Almeirim, desembarca em Prainha e chega a Monte Alegre, no Pará. No caminho, foi possível contemplar uma grandiosidade da engenharia: as torres que 320 metros que sustentam o Linhão de Tucuruí em direção a Macapá. Impressionante foi vencer a força da correnteza num dos trechos mais profundos do Amazonas e visualizar o fenômeno das terras caídas.