Expedição mostra pinturas de homens que habitaram a Amazônia há 11 mil anos

A Caverna da Pedra Pintada fica em Monte Alegre (PA)

Pinturas rupestres são manifestações artísticas de antigos povos e civilizações que não existem mais, ou foram dissipadas. A Expedição Pedro Teixeira, que partiu do Amapá para refazer o percurso do navegador português que ajudou a definir o tamanho do Brasil, chega a Monte Alegre (PA). A cidade, que fica a 600 km de Belém, teve presença humana há mais de 11 mil anos. O jornalista Olímpio Guarany mostra as teses a respeito dos homens que viveram na região. Veja no episódio 16 do Diário de Bordo que o Portal SelesNafes.Com está exibindo.