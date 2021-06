Família que vendia roupas para ribeirinhos morre em naufrágio no Rio Amazonas

Três pessoas morreram e uma está desaparecida. Vítimas moravam em Macapá, mas haviam ido fazer entrega em Afuá, no Pará.

Por RODRIGO ÍNDIO

Membros de uma família de Macapá que vendia confecções e outros produtos pelos interiores morreu de forma trágica na noite de terça-feira (15) quando fazia entrega de encomendas pelo Rio Amazonas. Três pessoas morreram e uma está desaparecida.

A pequena embarcação em que o casal Patrício Santos, de 33 anos, e Luiza Miranda, de 27 anos, estava fazendo entregas próximo ao município paraense de Afuá naufragou. Os filhos do casal também estavam a bordo.

Até o momento 3 corpos já foram encontrados: de Patrício, Luiza e do caçula Jhonathan, de 3 anos. A pequena Ágatha Cristine, de 5 anos, segue desaparecida.

Segundo Paula Quaresma, irmã de Patrício, os parentes acreditaram que a família estava dormindo na casa de algum conhecido e só deram falta das quatro pessoas quando encontraram o pequeno Jhon boiando nas águas já sem vida, na quarta-feira (16) entre o Rio Canavial e o Rio Carás.

Com isso, os familiares iniciaram as buscas pela região. Na manhã desta quinta-feira (17) encontram os corpos de Patrício e Luiza. A família diz que tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Amapá e Pará, mas não tiveram retorno.

“Os números de Afuá, lá de perto, não deram suporte algum. Acredito que a família que tá lá tenha tentado entrar com os daqui também só que os daqui precisam ter um papel de lá e parece que ainda não conseguiram mandar. Sou irmã dele [Patrício] por parte de pai, mas a gente sempre foi muito ligado. Eu só soube da notícia ontem”, detalhou Paula.

Ela disse que as vítimas moravam em Macapá e foram recentemente para Afuá. Eles faziam constantes viagens porque a família de Patrício é do Amapá e a de Luiza é do Pará.

Os corpos foram levados para Afuá. As buscas por Ágatha continuam.