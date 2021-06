Festival da Canção terá R$ 18 mil em prêmios

Final será no fim de agosto. FOTO: SELES NAFES

Julho e agosto serão movimentados no cenário musical pelo Festival da Canção Macapaense, evento lançado nesta segunda-feira (28) pela prefeitura de Macapá, organizadora do evento. Serão mais de R$ 18 mil em prêmios. O evento será realizado no CEU das Artes, no Bairro Infraero II, na zona norte, com transmissão pelas redes sociais.

“Neste momento que enfrentamos o coronavírus, fica difícil se pensar em apresentações musicais com plateia. Os artistas precisam de ações como o festival, que revelará novos ícones da música macapaense. O edital estará disponível nos próximos dias, mas já adianto que pessoas a partir de 18 anos poderão participar”, explicou o presidente da Fundação de Cultura de Macapá, Allan Cristopher.

O festival terá etapas antes das duas noites de apresentações, 29 e 30 de agosto. Serão selecionadas 20 canções e 10 estarão na final do dia 30. Elas também serão incluídas em uma playlist que será postada em plataformas digitais.

“Acredito que o Fescam seja o primeiro festival na versão municipal. Ele atenderá tantos os artistas renomados, quanto os novos, que por falta de oportunidade não conseguem divulgar o seu trabalho. A ação é importante no cenário cultural, pois incentiva a prática composicional de letras de músicas. Agradeço ao prefeito pela sensibilidade com a cultura local”, disse Paulinho Bastos, que elaborou o projeto do festival.

Para participar, basta ser maior de 18 anos, morar em Macapá e inscrever apenas uma canção inédita em português com no máximo 4 minutos de duração. Também há regras sobre o conteúdo das letras, que não podem trazer mensagens políticas, religiosas, incitação à violência, discriminação de qualquer gênero e citação de marcas comerciais.

A música vencedora receberá R$ 8 mil, o segundo lugar ganhará R$ 4 mil e o terceiro lugar R$ 3 mil. Veja abaixo a programação do festival.

30/06 à 15/07/2021– Período de inscrição

16/07 à 18/07/2021– Curadoria das músicas inscritas

19/07/2021 – Divulgação das músicas pré-selecionadas

20/07/2021 – Período de recursos

21/07/2021 – Análise de recursos

22/07/2021 – Resultado final das músicas selecionadas

24, 25, 26, 31/07, 12 e 13/08/2021 – Período de ensaios

19/08 à 21/ 08/ 2021 – Passagem de Som

29/08 e 30/ 08/ 2021 – Mostra Competitiva

31/ 08/ 2021 – Cerimônia de Premiação