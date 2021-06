Fiscalização multa e fecha bares que se passavam por restaurantes em Macapá

Uma das equipes de fiscalização flagrou um bar em funcionamento no Bairro Novo Buritizal. Clientes consumiam bebidas alcoólicas, o espaço era pequeno e não garantia o distanciamento mínimo.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A força-tarefa entre Ministério Público do Amapá (MPE), Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) já aplicou várias multas e até fechou estabelecimentos por descumprimento dos decretos governamentais de proteção contra a covid-19. As ações iniciaram na noite de quarta-feira (2).

Os últimos decretos municipal e estadual proibiram o consumo de bebidas alcoólicas, portanto, bares não podem funcionar. Restaurantes, podem abrir, mas com limite de seis pessoas por mesa e com distanciamento social, além de uso de máscaras.

Uma das equipes de fiscalização flagrou, na segunda noite de fiscalização, um bar em funcionamento na avenida Goytacazes, no Bairro Novo Buritizal. Os clientes consumiam bebidas alcoólicas, o espaço era pequeno e não garantia o distanciamento mínimo de 2,5 m entre as mesas e a maioria estava sem máscara, em ambiente com ar refrigerado.

A direção do bar ainda tentou mostrar um alvará de funcionamento onde, suspostamente, poderia funcionar como restaurante, mas os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Macapá (Semam), demonstram que não havia essa permissão.

O bar foi multado pela Semam e a Superintendência de Vigilância de Saúde (SVS) realizou a interdição. Este foi um dos cinco estabelecimentos que foram multados e interditados. Outros já tinham sido fechados na noite anterior, e as equipes não verificaram reincidência.

Aglomerações de rua

Os agentes de saúde da SVS relataram ao Portal SelesNafes.com grande dificuldade em fiscalizar aglomerações que ocorrem praças. Três exemplos foram dados: Praça do Coco, Orla do Perpétuo Socorro e uma Praça do Distrito do Coração.

Eles afirmam que assim que os comboios de viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos representantes do MPE chegam, os aglomerados fogem, a maioria sem máscaras.

Luís Carlos Moreira, de 37 anos, revela disposição para seguir nas fiscalizações, no entanto, também revela preocupações.

“Já estamos há mais de um ano nessas fiscalizações e as pessoas, tanto clientes quanto empresários, teimam em tentar burlar as regras. Nós sabemos quais são as consequências e não queremos fechar ninguém, só queremos respeito às normas e combater esse vírus que já nos levou tanta gente queria”, declarou Luís, da SVS.

Ao todo, cerca de 100 agentes públicos participam das ações em todas as zonas de Macapá. A fiscalização intensa e seguirá durante todo o final de semana.