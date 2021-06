“Foi um longo caminho”, diz Randolfe após liberação da vacina Sputinik

Senador atuou no diálogo com o laboratório russo e liberou mais de R$ 8 milhões para municípios adquirirem doses do imunizante

Compartilhamentos

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) lembrou neste sábado (5) do esforço e do longo caminho percorrido até a liberação da vacina russa Sputinik, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a covid-19. O parlamentar foi um dos principais articuladores no diálogo entre o laboratório e os estados, além de liberar emendas para a compra do imunizante para o Amapá.

“Percorremos um longo caminho até aqui. Participamos das negociações com a Anvisa, convidamos e questionamos o seu diretor na CPI, apoiamos o Consórcio de Governadores do Nordeste que adquiriu a vacina. Dentro de poucos dias, teremos aqui no Amapá mais uma vacina para todos”, comemorou o senador.

A articulação começou em janeiro quando o senador visitou a União Química, que irá produzir a Sputnik no Brasil, e depois continuou no encontro com o embaixador russo à época, Sergey Akopov. Em março, Randolfe acompanhou a comitiva do Amapá em nova visita à sede da União Química.

No mesmo mês, Randolfe anunciou a liberação de R$ 8,1 milhões em emenda individual para que os 16 municípios do Amapá possam comprar a Sputinik. Com o dinheiro, a intenção de compra foi oficializada pela Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), juntamente com as prefeituras de Macapá (119 mil doses), Santana (23,5 mil) e Mazagão (4,7 mil). O governo do Estado encomendou 450 mil doses.

No Senado, Randolfe foi o relator da MP que facilitou a entrada das vacinas novas no Brasil e como vice-presidente da CPI da Covid convocou o diretor da Anvisa para dar explicações a respeito do trâmite do processo de análise da vacina russa.