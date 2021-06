“Fomos lembrados”, celebra gari ao ser vacinada contra covid-19 em Macapá

Vacinação aconteceu nesta quinta-feira. (Foto: Rodrigo Índio)

Por RODRIGO ÍNDIO

Um sopro de esperança para aqueles que exercessem um trabalho tão importante para a cidade. Nesta quinta-feira (3), profissionais que atuam na limpeza pública de Macapá receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Mãe de 10 filhos, a varredora Maria Julieta, de 41 anos, apresentou sintomas da doença, mas não teve certeza se contraiu o vírus. Há um ano e meio atuando como gari, ela estava receosa antes da imunização, mas vacinou com festa.

“As pessoas falam muito e causa uma certa preocupação, mas eu vacinei porque tem tanta gente querendo e nós fomos lembrados. E também precisamos dar exemplo para que a gente possa sair dessa pandemia e voltar a ter uma vida mais tranquila, porque, assim como estou sendo imunizada quero que meus filhos sejam”, disse.

Francisco Benedito Marques, de 56 anos, é há mais de uma década motorista de carro coletor. Ele e seus colegas garis têm contato direto com materiais que podem estar infectados com o vírus. Com isso, destacou que a inclusão traz mais segurança.

“Meu filho teve covid e fiquei com receio de pegar, porque já tenho idade avançada e a gente pega lixo de todo lugar. Sinto muita felicidade, me sinto valorizado. Já perdi mais de 6 amigos. Tenho fé que minha família também logo será vacinada”, esperançou-se.

São 250 doses para imunizar todo esse este público incluso no Plano Nacional de Imunização (PNI) e que pertence a cinco empresas terceirizadas que prestam serviço na capital. A vacina aplicada nos garis é a AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. A aplicação da segunda dose está prevista para o fim do mês de agosto.

Segundo o secretário de Zeladoria Urbana de Macapá, Jean Patrick, a decisão de incluir os profissionais de limpeza na prioridade de imunização levou em consideração a essencialidade da profissão, que não pode ter as atividades interrompidas por aspectos ambientais e sanitários. Esses trabalhadores também têm um nível de risco mais alto pela exposição.

“Essa categoria nunca parou de trabalhar, mesmo diante aos riscos da pandemia. Depois de uma luta do Brasil inteiro essa categoria foi agraciada. Está sendo uma alegria essa imunização, porque era um anseio nosso e de outros municípios para priorizar esses trabalhadores essenciais”, comentou o secretário.

Em toda a pandemia cerca de 120 garis foram infectados, destes, dois morreram por complicações da covid-19. A imunização ocorreu somente no dia de hoje.