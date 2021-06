Força-tarefa fecha bares, encerra festas e prende pessoas na primeira noite do fim de semana

Ação da noite desta sexta-feira (18) fez 4 autuações por descumprimento aos decretos de proteção contra covid-19 em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Bares e outros estabelecimentos autuados e interditados, eventos clandestinos descobertos e organizadores presos.

Assim foi a primeira noite de fiscalizações deste fim de semana em Macapá feita por agentes de órgãos do Ministério Público do Estado (MPE), Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá, que formam uma força-tarefa para reprimir descumprimento dos decretos de proteção contra covid-19.

Durante a noite, os fiscais encontraram vários locais com aglomeração, bares e outros estabelecimentos sem respeito ao distanciamento social. Na Praça do Coco, no Centro do Macapá, os quiosques estavam lotados. O público foi dispersado após as 23h, como determina o decreto. Aparelhos de som e até jogos de mesa e cadeiras foram apreendidos para que os eventos aglomerados pudessem se encerrar.

O saldo da noite de sexta-feira foi de 4 autuações por descumprimento de horário, 3 interdições de estabelecimentos, 2 festas clandestinas finalizadas, 1 apreensão de caixa de som e 7 pessoas presas e apresentadas no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Os coordenadores da força-tarefa ainda não se pronunciaram sobre este primeiro dia de ações. Mas, antes da operação, eles já haviam dado o recado que a fiscalização seria mais incisiva desta vez.