Garis recebem primeira dose da vacina contra covid-19 em Pedra Branca do Amapari

Pedra Branca do Amapari imunizou, na tarde de quarta-feira (2), os profissionais da limpeza pública. A primeira dose aplicada nos garis é da Astrazeneca, e a segunda dose está prevista para daqui a 3 meses.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Claudia Pimentel, a decisão de incluir os profissionais de limpeza na prioridade de imunização levou em consideração a dinâmica da profissão, já que as atividades não foram interrompidas por aspectos ambientais e sanitários. Além disso, esses trabalhadores têm um nível de exposição de risco mais alto, pois lidam com o descarte de lixo, que já é, por si só, propício à proliferação de bactérias.

Por se tratar de um pequeno grupo, os garis foram vacinados em um dia.

“O município está administrando todas as doses com muita responsabilidade no público-alvo, que são os idosos, profissionais de saúde, profissionais da educação, e agora chega até aos profissionais da limpeza pública, e muito em breve abriremos para o público em geral”, esclareceu a secretária.

Para a gari Márcia Betânia, a inclusão da categoria no plano de imunização traz mais segurança. “A gente que não parou de trabalhar durante esse período de pandemia fica com a esperança de que isso passe logo, é uma felicidade muito grande poder estar recebendo a primeira dose da vacina hoje”.