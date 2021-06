Governador e primeira-dama do Amapá são vacinados contra covid

Casal tomou a primeira dose do imunizante AstraZeneca no drive-thru da Praça Floriano Peixoto, na zona sul de Macapá.

O governador do Amapá, Waldez Góes, e a primeira-dama do estado, a deputada Marília Góes, ambos do PDT, receberam a primeira dose da imunização contra covid-19 na manhã quarta-feira (16).

Eles tomaram a vacina AstraZeneca no drive-trhu montado pela Prefeitura de Macapá na Praça Floriano Peixoto, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Ele destacou o trabalho da enfermeira Orlandina Lemos, que aplicou as doses, para agradecer aos profissionais de saúde do Amapá na luta contra essa pandemia.

“Nos juntamos às mais de 210 mil pessoas do nosso Estado que também já receberam sua dose de esperança. Com planejamento, trabalho e senso de responsabilidade seguimos nesse esforço para que toda a nossa gente seja vacinada e tenha sua vida protegida o quanto antes Gratidão a Deus, à ciência e ao SUS. Vacinas salvam vidas”, declarou Waldez em suas redes sociais.

Eles foram vacinados pelo critério da idade. Ambos já tinham direito à vacina por faixa etária semanas atrás, mas Waldez foi diagnosticado com a doença e teve que cumprir isolamento e refazer o teste.

Fotos: Ascom/GEA