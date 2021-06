Guardas prendem trio armado próximo de banco

Dos três jovens, dois são processados por assaltos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe de Rondas Ostensivas da Guarda Civil de Macapá (Romu), prendeu uma mulher e dois homens no Centro Comercial de Macapá, na tarde desta terça-feira (29). Um revólver calibre 38 também foi apreendido.

A abordagem ao trio ocorreu no início da tarde, nas proximidades do Banco do Brasil, na Rua Rio Juruá. A Guarda Municipal informou que chegou até os suspeitos após denúncia de populares, que indicaram que eles poderiam estar planejando roubos na região do Parque do Forte. Eles foram alcançados transitando em via pública minutos após a denúncia.

“Um deles queria sair correndo, mas a nossa equipe foi mais ágil. Que a população seja a nossa amiga e assim podemos continuar prendendo esses elementos que estão soltos. Todos os dias fazemos a ronda ostensiva no parque e nas UBSs”, comentou a guarda Ducenilde Moraes

“Boa coisa não iam fazer com esta arma. O Rodrigo disse que pagou R$ 1,5 mil para alguém no Parque do Forte pela arma, mas não disse o nome da pessoa. É mentira. Com certeza iam fazer assaltos”, completou.

Na delegacia, foi constatado que apenas a mulher não tem ficha criminal. Segundo consulta ao banco de dados da polícia, Rodrigo Mescouto do Rosário, de 23 anos, flagrado com a arma escondida nas roupas, já responde a processo criminal por roubo no município de Bragança, no Estado do Pará.

O colega dele, Marcelo Augusto Reis Tavares, da mesma idade, não deveria nem estar nas ruas, pois cumpre pena no regime domiciliar também pelo crime de roubo, segundo a polícia.

Os dois criminosos, juntamente com Darlene Chrysllide Moraes Santiago, também de 23 anos, e arma de fogo com 6 munições, foram apresentados ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.