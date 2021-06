Homem morto a tiros tinha nome de suspeito no bolso

Crime ocorreu no fim da tarde de ontem, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Científica identificou o homem que foi morto a tiros na zona norte de Macapá, no fim da tarde de ontem (29). A vítima se chama Erinelson Morais Oliveira, de 18 anos, foi morta com cinco tiros, quatro nas costas e um na cabeça.

Nascido no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, ele completou a maioridade penal no dia 7 de maio.

Erinelson foi achado morto na esquina da Rua Hermes Monteiro da Silva com a Avenida São João, no Bairro Novo Horizonte, depois que populares escutaram os tiros e acionaram a polícia.

Quando policiais do 2º Batalhão chegaram no local, perceberam que o homem ainda respirava e acionaram o Samu. Mas, não houve tempo suficiente para o socorro e a equipe paramédica confirmou o óbito no local.

Mesmo sem testemunhas oculares, a polícia já tem pistas do assassino. As peças que podem ajudar a montar o quebra-cabeça da morte de Erinelson estavam justamente com ele quando foi assassinado.

Como nada foi levado dele, nem a mochila com documentos e outros pertences, e nem o celular, a polícia já desconfiava em crime de execução. Mas, uma forte pista encontrada na cena do crime pela perícia deixou ainda mais forte essa linha de investigação: em um dos bolsos da roupa de Erinelson estava a cópia de um Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado por há pouco tempo.

Ele havia procurado a polícia para informar que estava sendo ameaçado de morte. No BO constava o nome do ameaçador, que teria dito a Erinelson: “aonde eu te encontrar, tu vai me pagar com a tua vida”, descrevia o documento.

A Polícia Civil assumiu as investigações e preferiu não revelar o nome do suspeito. Mas enfatizou que o celular encontrado com a vítima vai ser peça fundamental no inquérito.