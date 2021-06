Homem morto com 10 tiros é encontrado em comunidade rural

A polícia confirmou que a vítima foi morta no início da noite de quarta-feira, próximo ao Km 26 da BR 156. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Populares encontraram um homem morto na noite desta quarta-feira (2), no Km 26 da BR 210, nas proximidades da comunidade do Rosa, região rural de Macapá. O corpo, que ainda não foi identificado, estava em um ramal a cerca de 250 metros da rodovia.

A polícia científica confirmou que a vítima, que aparenta ter entre 25 a 30 anos, foi morta no início da noite e constatou 10 perfurações de pistola calibre 380, sendo uma no olho direito, uma na perna, cinco no abdômen e três nas costas.

Nas proximidades do corpo os peritos recolheram seis cartuchos, o que indica que a vítima foi morta no local. A autoria do crime ainda é desconhecida.

Quando a equipe de investigadores do delegado Welligton Ferraz, da Delegacia de Homicídios (Decipe), chegou ao local, a cena do crime já estava sendo preservada pela Polícia Rodoviária Federal.

Segundo Ferraz, o crime é característico de execução motivada por acerto de contas.

“A vítima, possivelmente, teria sido sequestrada, colocada em um carro e levada para ser morta”, afirmou o delegado.

A polícia espera que o corpo seja identificado ao longo do dia para que seja feito um levantamento mais específico em relação ao caso.

O homem vestia bermuda jeans e camisa de cor cinza.

A Decipe prossegue nas investigações e denuncias podem ser feitas para (96) 99170-4302 e sua identidade será preservada.