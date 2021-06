Homem preso com arma e dinheiro diz não saber como drogas apareceram em seu carro

Ele foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (13), no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com antecedentes por assalto e tráfico foi preso com drogas, dinheiro e uma arma, na noite deste domingo (13), por volta de 22h30, por militares do 2º Batalhão.

Fabrício dos Reis Santos da Silva, de 25 anos, está preso, aguardando audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (14), no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

O material ilícito foi encontrado dentro do carro que ele dirigia, um Honda Civic, de cor preta, interceptado pelos militares do 2º Batalhão. De acordo com o delegado Leonardo Alves, o carro teria feito uma arrancada, o que chamou a atenção da guarnição que patrulhava o bairro.

Os militares, então, decidiram abordá-lo. Dentro do Civic, os policiais acharam 91 porções de maconha, R$ 3,1 mil em espécie, e uma pistola PT-57, de calibre 765, com seis munições no carregador. Fabrício tinha ainda quatro cartões de crédito, dois celulares e usava relógio e joias, como anéis, cordão e pulseira de ouro.

Acompanhado por um advogado, o suspeito confessou que arma era sua, alegou, em depoimento, que a comprou por R$ 4 mil para defesa particular. Contudo, ele não tem porte de arma, por isto, foi autuado em flagrante.

“A arma estava com a numeração raspada, o que passa a ser crime inafiançável, equiparável ao porte restrito”, explicou o delegado.

Sobre as porções de maconha, Fabrício alegou que não sabe como elas foram parar dentro do seu carro. No entanto, não soube esclarecer de quem eram as 91 porções de maconha que estavam no veículo dirigido por ele. Mas, acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime pelo qual já tinha passagem, segundo o delegado.

“Ele já esteve preso por tráfico. Estava com mais de R$ 3 mil em espécie, que é um indício de traficância. Saiu do Iapen [presídio na zona oeste de Macapá] há menos de um ano por este crime. Também tem uma passagem por roubo”, revelou o delegado.