Hotéis vendem todos os pacotes do Dia dos Namorados

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após uma temporada difícil, especialmente por conta da pandemia de covid-19 e pela alta nos preços das passagens de avião, hotéis em Macapá terão na noite deste Dia dos Namorados o momento de maior movimento deste ano.

Muitas das marcas mais conhecidas na cidade prepararam pacotes, onde além do pernoite para os casais com direito à café da manhã, também estão incluídos jantares e brindes como fotografias profissionais. E quem não procurou cedo, não achou lugar disponível, pois os pacotes estão esgotados, assim como as reservas nos principais restaurantes da cidade.

O casal de professores Adolfo e Tiza Colares até que procuraram, mas não conseguiram vaga em nenhum dos hotéis ou mesmo restaurantes da cidade. No dia dos namorados de 2020, perto do pico da primeira onda da pandemia, passaram o 12 de junho em casa e agora, com o leve alívio da situação e o avanço no processo de vacinação, pretendem celebrar a relação e o amor fora de casa, namorar em um jantar romântico.

“Eu e minha esposa procuramos. Atalanta, Ceta, Peixaria Amazonas, Parque do Forte, Confraria Semblano lotada, tudo lotado. O único que não fez pacote foi o Estaleiro, que você vai chegar, ficar na fila e quando desocupar você entra, tá assim lá hoje. Como a gente passou o dia dos namorados do ano passado dentro de casa, e a gente já está vacinado, então a gente vai passar esse ano em um restaurante”, contou Adolfo.

Hotéis comemoram

O que o cliente sentiu de dificuldade para encontrar vagas disponíveis, a rede de hotéis e restaurantes comemoram como um necessário alívio e alento em tempos difíceis, onde o dia 12 converteu-se na mais importante data do ano até o momento.

O presidente do Sindicato das Empresas do Setor de Meios de Hospedagens do Amapá (SindHotéis-AP), Américo Brito, comemora o movimento na data, um necessário alento após um período difícil no movimento do setor.

No caso de Américo, proprietário do Atalanta Hotel, os pacotes foram vendidos rapidamente e estão esgotados. Os preços variaram de R$ 350 a R$ 490, e dão direito além da hospedagem a um show da cantora Nanda Lima no terraço do hotel, um jantar que terá no cardápio peixe, carne e camarão, e que poderá ser servido nos quartos ou no terraço, sem falar no café da manhã.

O preço em conta, a vontade de sair de casa e fazer algo diferente, e especialmente a celebração dos namorados, fizeram muitos macapaenses a escolherem essa forma de comemoração.

“Esse ano está sendo a nossa principal data. O segmento ainda está muito difícil por causa do preço das passagens aéreas. Um mês atrás, dois meses, chegou a dar cinco mil reais Belém/Macapá. Nós não temos problemas de hotelaria no Amapá, nós temos oferta. Nós estamos com uma expectativa que venha melhorar o movimento, porque está tudo reprimido, e aí, quando passar mais, vai vir com força. Hoje nosso diferencial aqui é o show e o preço. Vamos estar uma área aberta e não só aqui, mas em toda a hotelaria, os protocolos de segurança são cumpridos, tanto que nunca tivemos nenhum caso”, concluiu Américo.