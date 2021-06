HU recebe R$ 14 milhões

Informação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) recebeu nesta terça-feira (15) informação do Ministério da Educação de que foram depositados na conta da Universidade Federal do Amapá (Unifap) mais de R$ 14 milhões.

O recurso foi destinado pela bancada federal para estruturação do Hospital Universitário, que está sendo utilizado como centro covid pelo governo do Amapá desde o ano passado.

De acordo com o senador, o acordo entre os parlamentares do Amapá prevê R$ 100 milhões em emendas.

“Desde o ano passado, defendi a abertura imediata do HU para atendimento a pacientes com Covid-19. Hoje, com os investimentos que estamos garantindo – de toda a bancada do Amapá – servirá para assegurar as condições necessárias para que os amapaenses tenham um hospital específico para o enfrentamento à pandemia”, destacou o senador.