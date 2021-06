Iapen autoriza retorno de visitas presenciais aos detentos

Agendamentos pra visitas no presídio da zona oeste de Macapá iniciam na quarta-feira (30)

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) autorizou o retorno das visitações presenciais, que estão suspensas desde a semana do Natal de 2020. O Sindicato dos Policiais Penais (Sinpp), no entanto, é contra a medida, por entender que ocorrerá aglomerações.

O retorno foi endossado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que emitiu parecer favorável ao retorno, desde que seguidos alguns cuidados e protocolos de segurança sanitária.

O retorno irá ocorrer a partir do dia 3 de junho e terão que ser agendados através do endereço eletrônico agenda.siapen.ap.gov.br – que só entrará no ar a partir da próxima quarta-feira (30), quando os agendamentos iniciam. Além disso, o visitante, tem que estar vacinado ou então comprovar teste com resultado negativo para covid-19, feito no prazo máximo de 48 horas.

Ao Portal SelesNafes.com, a direção do Iapen encaminhou o parecer favorável das autoridades sanitárias do Amapá. Veja os pareceres:

– PORTARIA Nº 151 2021 GAB IAPEN

– ANEXO I – PORTARIA Nº 151 -2021 -GAB- IAPEN

Também ressaltou que 100% dos detentos e policiais penais já foram vacinados, não tendo mais porque, portanto, adiar mais o retorno das visitações presenciais – “importante item no processo de ressocialização dos presos”, diz a instituição. Cada detento poderá receber, no máximo, um visitante por vez.

O sindicato informou que é contrário a medida neste momento, dado ao fato de que a pandemia de covid-19 não foi superada no Estado e que as visitações irão acarretar em aglomerações de 300 a 400 pessoas em frente ao Iapen.