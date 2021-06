Iapen: descarga de banheiro tinha mais de 1 kg de cocaína

Droga estava escondida no pavilhão conhecido como Cadeião, no presídio que fica na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) deve instaurar procedimento para investigar como pouco mais de 1 kg de cocaína foi parar dentro de um dos pavilhões de maior segurança do presídio, que fica localizado na zona oeste de Macapá.

De acordo com uma fonte do Iapen, a droga teria sido achada durante a passagem do plantão de segunda (7) para terça-feira (8), por volta de 7h30.

Os pacotes de cocaína estavam escondidos dentro da descarga de um banheiro na entrada do pavilhão chamado de Cadeião, onde ficam condenados de alta periculosidade.

A fonte informou que administração do presídio vai abrir investigação para apurar como o entorpecente foi levado para dentro do Cadeião e, ainda, se há envolvimento de funcionários no delito, que configura tráfico.

Por enquanto, ninguém foi responsabilizado. O caso também foi comunicado à Polícia Civil.