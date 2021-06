Irmãos são mortos com 12 tiros

Crime ocorreu na 17ª Avenida do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois irmãos foram mortos a tiros disparados por 4 ocupantes de um carro vermelho, na noite desta segunda-feira (14), na zona sul de Macapá. O duplo homicídio aconteceu por volta de 22h, numa região periférica da 17ª Avenida do Bairro dos Congós.

A Polícia Civil trata o caso como execução motivada por acerto de contas com traficantes de drogas.

Josué Vasconcelos dos Santos, de 26 anos, e Josias Vasconcelos dos Santos, de 27, foram surpreendidos no final da rua, nas proximidades de uma área de pontes dominada por traficantes.

As vítimas eram conhecidas na comunidade como Juca e Escobar, respectivamente. Peritos confirmaram que Escobar foi atingido com 9 tiros, já Juca tinha 3 perfurações.

Testemunhas disseram que os assassinos já desceram do carro atirando nas vítimas. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os corpos estavam nas entradas que dão acesso às passarelas.

O delegado Wellington Ferraz e os investigadores da Delegacia de Homicídios faziam diligências na região quando souberam que o carro utilizado nas execuções, um Fiat Uno, havia sido interceptado numa barreira de trânsito do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), na Rodovia JK, nas proximidades da rotatória do Jardim Marco Zero, na zona sul.

O motorista, identificado como Darley Alves da Silva, de 24 anos, já estava sozinho, mas com ele, nos bolsos da calça, os policiais encontraram cartuchos de calibre 38 e de pistola ponto 40, deflagrados momentos antes.

Dentro do carro, foi encontrada uma das armas que teria sido utilizada para matar os irmãos, um revólver calibre 38 municiado.

Ao delegado, o motorista relatou que, além dele, mais três homens participaram das execuções, e que seu envolvimento teria sido apenas em dar fuga aos atiradores, que são membros de uma organização criminosa.

“Segundo ele, a motivação foi o envolvimento das vítimas com drogas. E em depoimento, ele disse que participou apenas transportando os outros três atiradores. Não acreditamos nisso”, ressaltou o delegado.

A versão não convenceu Ferraz. Darley foi autuado pelo duplo homicídio – com duas qualificadoras: a emboscada e motivo torpe. Na manhã desta terça-feira (15) aguardava audiência de custódia, preso na Delegacia de Homicídios, que agora é sediada no Conjunto Macapaba.

Ferraz informou que agora a arma apreendida pela PM será encaminhada para a perícia para que testes de microbalística confrontem as ranhuras com os projéteis que estavam nos corpos das vítimas.

“A prisão do motorista feita pela Polícia Militar foi um grande passo. Agora vamos nos concentrar na identificação e captura dos outros três suspeitos”, resumiu o delegado.