Jovem acusado de assaltos em série no interior é preso

Ele seria responsável por comandar roubos a postos de combustíveis com motos furtadas no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Já está no Iapen, presídio da zona oeste de Macapá, o jovem de 18 anos que seria responsável por comandar uma série de assaltos na cidade de Porto Grande, a 100 km da capital.

Ele foi preso na tarde de terça-feira (22), pela equipe da Polícia Civil sediada no município, sob o comando do delegado Bruno Braz. Na mesma ação, a polícia encontrou quatro motos furtadas, que eram usadas nos assaltos. As motocicletas estavam escondidas em área de mata.

O acusado não teve o nome divulgado pela polícia, mas já era investigado por roubo, furto e corrupção de menores, por isto, estava com a prisão preventiva decretada pela Comarca de Porto Grande.

De acordo com o delegado, no dia 20 de maio desse ano, o jovem e um adolescente de 17 anos de idade roubaram uma moto na cidade. No dia seguinte, a dupla assaltou um posto de combustível durante a noite. No outro dia, assaltaram mais um posto de combustível.

Após os crimes, eles se separaram e, durante a fuga, o adolescente trocou tiros com a Polícia Rodoviária Federal na estrada e faleceu.

“Diante dos fatos, realizamos diversas diligências e conseguimos identificar o outro envolvido. Ele que liderava os adolescentes envolvidos em atos infracionais análogos aos crimes de furtos e roubos no município. Representei pela prisão preventiva dele e pela busca e apreensão domiciliar, que foram deferidas pelo Poder Judiciário”, explicou o Braz.

Em interrogatório, o preso negou participação nos crimes.

Foto: Ascom/PC