Jovem é executado em pista de skate

Crime ocorreu no Complexo do Jandiá, na orla do Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Em plena luz do dia, Augusto Freitas dos Santos, de 19 anos, foi executado na tarde desta quarta-feira (22), no Complexo do Jandiá, na orla do Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

O local, que é utilizado por praticantes de esportes radicais e de outras atividades físicas, estava cheio no momento dos disparos.

Segundo informações repassadas pelo tenente Silva Lima, do 6º Batalhão da Polícia Militar, o jovem estava sentado, por volta das 17h, na praça que fica ao lado da sede da Associação de Kitesurf do Amapá, quando dois indivíduos chegaram e dispararam vários tiros em Augusto.

“Testemunhas oculares informam que ele estava sentado na praça, quando dois indivíduos chegaram próximo dele e já efetuaram os disparos de arma de fogo. Até o presente momento não se tem nenhuma informação nem do paradeiro, nem da identidade desses suspeitos que cometeram esse crime. A maioria dos disparos foi na altura da cabeça, de modo que a gente percebe as características próprias de um crime de execução”, analisou Silva Lima.

No momento do ocorrido, havia duas equipes próximas ao local, no entanto, uma estava atendendo uma ocorrência de roubo comercial e outra em patrulhamento, no entanto, não chegaram a tempo de capturarem os criminosos.

A perícia conferiu 6 perfurações de tiro, três disparos na cabeça e três nas costas. Augusto Freitas teve, quando menor de idade, passagem pela polícia pelo crime análogo a roubo, mas atualmente não respondia a nenhum delito.

No momento da remoção do corpo, equipes da Polícia Científica encontraram uma trouxinha de maconha em um de seus bolsos.

Para o tenente, chama a atenção a ousadia dos criminosos em executar a ação em plena luz do dia, com a praça lotada e na frente de diversas testemunhas.

Às testemunhas, o policial pediu que qualquer informação pode ser repassada às Polícias Militar e Civil, com garantia de anonimato, para que se chegue aos autores do homicídio.

Augusto Freitas dos Santos era morador do Bairro Perpétuo Socorro, comunidade vizinha ao local do crime.