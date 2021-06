Jovem é morto com tiro no rosto após sair de área de ponte

Crime ocorreu entre os Bairros do Muca e Novo Buritizal, na região sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (18), na Avenida Violeta Mont’Alverne, entre os Bairros do Muca e Novo Buritizal, na região sul de Macapá.

Pablo Ruan Pedroso Mareco havia acabado de sair de uma área de pontes quando foi baleado no rosto, peito e braço. A PM e os investigadores da Delegacia de Homicídios fizeram diligências na região, mas ninguém foi preso.

Testemunhas relataram que a vítima transitava sendo acompanhada por dois homens e que, um deles foi quem atirou, depois fugiu com o comparsa pela mesma região de pontes de onde a vítima havia saído anteriormente.

O delegado Welligton Ferraz informou que o celular da vítima não foi levado, o que vai ser de fundamental importância para a investigação. Mas, a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas da polícia.

Ao todo, segundo a perícia, o corpo tinha 4 perfurações produzidas por disparos à curta distância.

“A perícia encontrou um projétil no asfalto. No corpo foram quatro lesões, uma delas no rosto, que o perito criminal encontrou marcas de queimadura, o que dá a entender que o tiro foi disparado de uma pequena distância. Ele caiu alguns metros depois”, descreveu o delegado.

Pablo era do município de Porto Grande, a 10 km de Macapá, e não tinha ficha criminal.