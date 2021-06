Jovem que tentou matar idoso com golpes de marreta na cabeça é preso

Crime ocorreu há semana, na cidade de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Um homem de apenas 19 anos de idade que estava sendo procurado há lima semana por tentativa de latrocínio contra um idoso de 65 anos foi localizado e preso pela Polícia Civil do Amapá neste fim de semana. O nome do acusado não foi divulgado pelos investigadores.

Ele foi preso neste domingo (6), por agentes da 1ª Delegacia de Laranjal do Jari, cidade onde o crime ocorreu, a 290 km de Macapá, no último dia 31 de maio, na Comunidade da Cachoeira de Santo Antônio, zona rural do município.

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, que está à frente do inquérito policial sobre o caso, acusado foi até a casa da vítima e pediu um copo de água. Quando o idoso foi pegar a água, sofreu um golpe na cabeça. Em seguida, o bandido perguntou onde estava o dinheiro.

A vítima disse que tinha R$ 450 em um cômodo da casa. O jovem pegou o dinheiro e voltou a golpear a cabeça do idoso com a marreta. Mas, a vítima conseguiu pegar uma faca e revidou, acertando a barriga do acusado, que fugiu em seguida, segundo o delegado.

Após o reconhecimento fotográfico do acusado, Viégas pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado, que foi preso na passarela principal do bairro Malvinas.

Agora, ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio localizado na zona oeste da capital.

Foto: Ascom/PC