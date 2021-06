Ladrão cai de forro de laboratório e é preso pela 13ª vez

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), quando os funcionários chegavam no local de trabalho, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão com 12 processos criminais e que está com um mandado de prisão em aberto por furto foi preso pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (23), depois de cair do forro de um laboratório de análises clínicas, no Centro de Macapá.

O criminoso havia invadido o prédio e pretendia furtar uma televisão. Ele se preparava para sair do prédio com o aparelho, quando foi surpreendido por funcionários que chegavam para trabalhar.

Ele, então, tentou se esconder no forro da copa, mas a estrutura de gesso cedeu e ele despencou do alto. Depois da queda, correu para dentro de uma sala e se trancou. Os funcionários acionaram a PM. Uma equipe do 6º Batalhão, sob o comando do sargento Otávio, arrombou a porta da sala e prendeu Gefrin de Jesus Almeida, de 33 anos.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, o ladrão entrou no laboratório pelo balancim de um banheiro. O espaço é pequeno, mas ele conseguiu se espremer até entrar.

Na procura pelo que furtar, Gefrin deu um enorme prejuízo ao empreendimento, pois ele quebrou portas de armários, danificou grades, desarrumou arquivos e resultados de pacientes, até escolher o televisor de 32 polegadas.

“Logo ao entrar, os trabalhadores perceberam que o local havia sido invadido pela bagunça que ele havia feito. Também sabiam que o intruso ainda poderia estar ali dentro, quando foram surpreendidos pela queda do infrator e chamaram a PM”, resumiu o delegado.

Gefrin foi autuado em flagrante por tentativa furto qualificado. Será o 13º processo criminal na ficha dele. Será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio na zona oeste de Macapá.

“Mesmo que o juiz, na audiência de custódia, decidisse liberá-lo do flagrante por alguma razão, ainda assim ele vai para o Iapen porque está com mandado de prisão em aberto”, explicou Leonardo Alves.