Laranjal do Jari recebe R$ 1,3 milhão para quadra de esportes e passarelas

SUL DO AMAPÁ

SUL DO AMAPÁ

Recurso foi indicado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e já está na conta da prefeitura

Compartilhamentos

A prefeitura de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, recebeu em conta R$ 1,3 milhão. O dinheiro, de emendas do senador Randolfe Rodrigues (Rede), será usado na construção de uma quadra de esportes e passarelas em madeira de lei.

Os recursos são do Projeto Calha Norte. Do total, R$ 300 mil serão para a quadra no Bairro Nazaré Mineiro. R$ 1 milhão serão usados nas passarelas, sendo que a última parcela desse montante, cerca de R$ 400 mil, já foi transferida para a conta da prefeitura.

No ano passado, a Passarela Vagalume, no Centro de Laranjal do Jari, foi reformada em concreto ao custo de R$ 1 milhão de outra emenda de Randolfe. Outros R$ 900 mil foram usados na compra de uma retroescavadeira e uma moto-niveladora, já entregues ao município.

Este ano, o município já tinha recebido uma emenda de R$ 500 mil do senador para ajudar na compra de 6.600 cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia.