Lote de 18 mil doses de AstraZeneca é reservado para D2 de grupos prioritários

Remessa chegou a Macapá domingo (20) e será usada para completar esquema vacinal de grupos prioritários.

Compartilhamentos

O Amapá recebeu um lote com 18.250 doses de vacinas Astrazeneca fabricadas pela Fiocruz (RJ) e destinadas exclusivamente à segunda dose (D2) de grupos prioritários para completar o esquema vacinal. As doses chegaram a Macapá neste domingo (20).

A demanda dirigida é uma determinação do Ministério da Saúde (MS), que destina as vacinas para pessoas de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e as forças armadas.

A Superintendência de Vigilância e Saúde do Amapá (SVS) deixará os imunizantes armazenados na Unidade de Imunobiológicos e só os disponibilizará aos municípios uma semana antes do prazo para a D2.