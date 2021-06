Lucas confirma envio de 20 mil cestas para afetados pelas enchentes

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Alimentos serão fornecidos pelo Ministério da Cidadania

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) confirmou nesta sexta-feira (4) que o governo federal vai enviar nos próximos dias mais de 20 mil cestas de alimentos para famílias em vulnerabilidade social, e afetadas pelas cheias que atingem seis municípios do Amapá. Foi durante encontro com o ministro da Cidadania, João Roma.

Além de Lucas, estava no encontro o prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, que é o atual presidente da Associação de Municípios do Amapá.

“Atendemos a solicitação do senador Lucas, senador Davi e deputada Aline Gurgel, coordenadora da bancada, estamos somando esforços. Esse é o momento de cooperar”, comentou o ministro.

“O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. Vamos juntos sem partidarismo, e sem queda de braço ideológica”, acrescentou.

Além de Vitória e Laranjal do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari estão em dificuldades pelas cheias dos rios Jari, Amapari e Araguari. Só no Sul do Amapá mais de 11 mil famílias foram afetadas, segundo a Defesa Civil do Estado.

O governo já enviou para a região mais de 5 mil cestas de alimentos.