Macapá é a 1ª capital do Norte com semáforos que funcionarão de acordo com o fluxo do trânsito

Prefeitura assinou decreto instituindo programa Mobilidade Inteligente, mas equipamentos ainda não têm previsão de iniciar funcionamento

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi assinado nesta sexta-feira (25), pelo prefeito Dr Furlan (Cidadania), o decreto que, na prática, coloca Macapá como a primeira cidade do Norte do Brasil a integrar o projeto de Cidades Inteligentes. O plano de tecnologias inovadoras é uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e foi implantado no Amapá através de articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), orçada em R$ 5 milhões, na época em que a cidade estava sob o comando de Clécio Luís.

Neste primeiro momento o ‘sandbox’ [mecanismo de segurança em ambiente urbano para área de validação de tecnologias], funcionará em 36 semáforos inteligentes instalados em 12 cruzamentos da capital. Este processo também inclui a criação de um Centro de Comando e Controle de Operações (CCO) que já funciona na sede da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e um living lab [laboratório vivo].

Segundo o presidente da ABDI, Igor Calvet, os semáforos são capazes de identificar o número de veículos em cada uma das vias e liberar o fluxo de acordo com a demanda. Com isso, os equipamentos mudam em tempo real e automaticamente, o seu método de funcionamento com o uso de inteligência artificial.

Calvet resumiu que a adoção desta tecnologia promove maior qualidade na circulação viária e melhorias em torno de 20% a 30% na fluidez do tráfego, reduzindo o tempo de parada dos veículos. O objetivo é inserir tecnologia para benefício da população.

“É algo que vem no mundo inteiro sendo desenvolvido e a gente teve a oportunidade no Brasil de fazer em algumas cidades, mas nunca tivemos a chance de vir ao norte do país. Queria agradecer em especial ao senador Davi pelo vanguardismo. Olhou lá em 2019, viu a possibilidade (…). Temos hoje a primeira capital do Norte do país num projeto de Cidades Inteligentes. Isso não é pouca coisa, isso insere Macapá numa rede global”, disse Calvet.

Davi falou que é um passo importante, pois com esse ponta pé inicial será possível ter outras etapas do modelo de conhecimento tecnológico. O senador destacou que é a iniciativa busca a mobilidade urbana.

“Tem um complemento de produtos que a gente pode implementar junto com a questão dos semáforos que vai melhorar e a gente vai modernizar a nossa cidade sendo esse polo de vocação tecnológica, de conhecimento de ciência e de inovação”, comentou Davi.

O prefeito informou que uma área livre de testagem e tecnológica para instalação de empresas foi criada no bairro Marabaixo, zona oeste da capital. Indagado sobre a data para funcionamento dos semáforos, Furlan limitou-se a dizer que “nos próximos dias estarão funcionando”.