Macapá ganha arena esportiva na orla

Autor da emenda, senador Davi informou que mais 20 serão entregues

A prefeitura de Macapá entregou, na noite de sexta-feira (25), mais uma arena esportiva, desta vez no Bairro Santa Inês. O novo espaço, construído com emenda de R$ 400 mil do senador Davi Alcolumbre (DEM), será administrado pela Associação de Casados e Solteiros da comunidade.

A arena é similar a do Muca, com grama sintética e iluminação nova. Davi adiantou que, no total, mais 20 arenas serão entregues num esforço que tenta incentivar a prática esportiva de forma descentralizada.

“O ganho social é muito grande quando a gente investe na formação dos jovens e oferece espaços adequados de convivência comunitária”, pontuou Davi.

No próximo dia 30, a prefeitura deve entregar a arena do Zerão, e no dia seguinte a do Bairro Pantanal.