Macapá terá 30 horas de vacinação contra a covid-19

Ação inicia 8h desta sexta-feira (11) e segue até às 14 h de sábado (12)

A Prefeitura de Macapá prometeu 30 horas ininterruptas de vacinação contra a covid-19 a partir de 8h desta sexta-feira (11) até às 14 h de sábado (12). A ação, que foi batizada pela PMM de ‘Arraial da Vacinação’, será feita com o imunizante com Astrazeneca.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), será atendido o público em geral com idade a partir de 50 anos, residentes em Macapá. Pessoas com o vencimento para receber a 2ª dose de Astrazeneca para os dias 11 e 12 e profissionais da Educação que estão agendados para estes dias também serão imunizados.

Para receber a vacina Astrazeneca, as pessoas de 50 anos ou mais devem apresentar original e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. A meta é vacinar 5 mil pessoas na faixa etária estipulada.

Locais

– Drive-thru Rodovia do Curiaú

– Praça do Estádio Zerão

– Praça Floriano Peixoto

– Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes.

– Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

– Unidade Móvel da Carreta da Mulher (Marabaixo III).